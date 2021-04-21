منى وكريم رائعان.. سميرة أحمد: عملان حظيا على إعجابي في رمضان 2021

أكدت الفنانة سميرة أحمد أن مسلسل لعبة نيوتن والذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى ، من الأعمال الدرامية التى حظت على إعجابها خلال الماراثون الرمضانى الحالى.

وتابعت سميرة أحمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأداء داخل العمل طبيعى وغير مصطنع؛ خاصة بطلة العمل منى زكى التى وصفت إدائها بالرائع.

وأضافت سميرة أحمد: أن مسلسل الاختيار 2 حظى على إعجابها أيضا بجانب مسلسل لعبة نيوتن ، مؤكدة أن المزج بين الدراما والتوثيق من أكثر الأشياء التى شدتها فى العمل .

واستكملت سميرة أحمد : أداء كل من كريم عبد العزيز واحمد مكى اكثر من رائع ،خاصة وأن الأخير تحول من اللون الكوميدى الى الراجيدى بسلاسة تامة وأقنعنى.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، وقصة وإخراج تامر محسن .

مسلسل الاختيار 2:

بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.