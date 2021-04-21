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رئيس التحرير
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مرأة

صح أم خطأ.. هل يوجد علاقة بين لقاح جونسون وتجلط الدم

لقاح جونسون
لقاح جونسون

قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب إدراج جلطات الدم كأثر جانبي "نادر جدًا" للقاح جونسون ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان إنها وجدت "صلة محتملة" بين اللقاح والجلطات، ولكنها أضافت أن فوائد لقاح Covid-19 تفوق المخاطر.

ومن بين أكثر من سبعة ملايين شخص تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة ، أصيب ثمانية أشخاص بجلطات دموية نادرة ، بما في ذلك شخص مات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت EMA نفس التوصية للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة Oxford-AstraZeneca.

جاءت هذه التوصية ، بعد أن أصيب 86 من أصل 25 مليون أوروبي تمت معالجتهم بالحقنة بجلطات دموية غير عادية.

ثم توقفت المملكة المتحدة عن إعطاء لقاح AstraZeneca للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

في الأسبوع الماضي ، أوقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا مؤقتًا طرح جرعة جونسون آند جونسون ردًا على تقارير عن حدوث تجلط دموي نادر.

وقالت الدراسة "أحد التفسيرات المعقولة لتوليف الجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية هو الاستجابة المناعية ، مما يؤدي إلى حالة مشابهة لتلك التي تظهر في بعض الأحيان في المرضى الذين يعالجون بالهيبارين ويطلق عليهم نقص الصفيحات الناجم عن الهيبارين HIT".

الهيبارين هو مميع للدم يُعطى للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التخثر، وأضافت أن المخاطر المرتبطة بالفيروس نفسه لا تزال أعلى من اللقاح.

وقالت أن فيروس كورونا مرتبط بخطر الاستشفاء والموت". "التركيبة المبلغ عنها من جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية نادرة للغاية ، والفوائد العامة للقاح جونسون ضد فيروس كورونا في الوقاية من Covid-19 تفوق مخاطر الآثار الجانبية."

المصدر bbc

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