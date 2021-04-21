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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رب زدني علما

حسام موافي يكشف سبب بكائه فى الكعبة.. فيديو

صدى البلد

حكى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، موقف جعله يبكى فى السعودية أثناء أداء مناسك العمرة.


وقال إنه ذهب فى عام 1972 لكى يقوم بعمل عمرة، وكان يقاتل من أجل الوصول للصف الأول، وذلك بعد حديث الرسول " لو علمت  فضل الصف الأول لـ تقاتلتم عليه".


وأضاف حسام موافي أثناء تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه دخل الكعبة و ظل يتحرك حتى وصل للصف الأول.


وتابع: " كنت سعيد بعد الوصول للصف الأول، ولكن جاء رجل وقام بضربه بيده حتى وصل لأخر الصف".


واكمل: " بكيت من الموقف، وقالت هل الله غير راضًا عني" ولكن بعد قضاء الصلاة ذهب للشخص الذى تسبب فى رجوعى للصف الأخير لمعرفة لماذا فعل ذل".


وأوضح : " عندما تحدث مع الرجل وجه لى سؤال واحد هل انت حافظ لـ القرآن الكريم، وأن من يقف فى الصف الأول يكون حافظ حتى يرد الإمام حال نسيان آية".

 


 

حسام موافي السعودية رب زدني علما

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