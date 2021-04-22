تفاصيل اجتماع تنسيقية الأحزاب مع وزيرة التضامن الاجتماعي

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، تعليقا على زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لوزارة التضامن الاجتماعي ، إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بموضوعات هامة من أجل بناء الإنسان المصري .



وأضاف عزمي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، أن نشاطات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان المصري كثيرة وتهتم بمشاكل المواطن اليومية وتتصدى لها ".

وتابع : " اللقاء كان مثمرا للغاية وتم طرح أفكار كثيرة على وزيرة التضامن الإجتماعي واستمعنا من الوزيرة عن مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الأسر".

وأكمل محمد عزمي :" طرحنا كل المشاكل التي تمت ملاحظتها في الشارع وكيفية تنظيم عملية التطوع لتوفير خدمة مجتمعية حقيقية في كافة أنحاء الجمهورية ".

والتقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بوفدِ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة.

وضم وفد التنسيقية عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب المحافظين ولجان المنسقين والحماية الاجتماعية والتنظيم بالتنسيقية، وشمل الوفد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى للتنسيقية، وشيرين فتحى عضو التنسيقية والمستشار الاعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، ونجوى إبراهيم عضو التنسيقية.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية اللقاء بالوفد، مؤكدة أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة فى كل وقت والمجال مفتوح للتعاون في مختلف المجالات خاصة أن الوزارة معنية بخدمة المجتمعات المحلية وتمكين مختلف الفئات الأولى بالرعاية والحماية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مجالات العمل المختلفة التى تقوم بها الوزارة ،كما سردت الكيانات التي تقع تحت إشراف الوزارة، وأوضحت أن الوزارة تثمن الشراكة مع كافة الجهات من أجل المساهمة في الجهود التنموية المختلفة التي تصب في مجملها لتحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية من نهضة في كافة المجالات ومن تعزيز بناء الإنسان والاستثمار في المورد البشري.