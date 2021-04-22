عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل اجتماع تنسيقية الأحزاب مع وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قال  النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، تعليقا على  زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لوزارة التضامن الاجتماعي ، إن  وزارة التضامن الاجتماعي معنية بموضوعات هامة من أجل بناء الإنسان المصري .

 


وأضاف  عزمي  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، أن  نشاطات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان المصري كثيرة وتهتم بمشاكل المواطن اليومية وتتصدى لها ".

 

 

وتابع : " اللقاء كان مثمرا للغاية وتم طرح أفكار كثيرة على وزيرة التضامن الإجتماعي واستمعنا من الوزيرة عن  مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الأسر".

 

 

وأكمل محمد عزمي :" طرحنا كل المشاكل التي تمت ملاحظتها في الشارع وكيفية تنظيم عملية التطوع لتوفير خدمة مجتمعية حقيقية في كافة أنحاء الجمهورية ".

 

 

والتقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بوفدِ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة.

 

 

وضم وفد التنسيقية عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب المحافظين ولجان المنسقين والحماية الاجتماعية والتنظيم بالتنسيقية، وشمل الوفد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى للتنسيقية، وشيرين فتحى عضو التنسيقية والمستشار الاعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، ونجوى إبراهيم عضو التنسيقية.

 

 

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية اللقاء بالوفد، مؤكدة أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة فى كل وقت والمجال مفتوح للتعاون في مختلف المجالات خاصة أن الوزارة معنية بخدمة المجتمعات المحلية وتمكين مختلف الفئات الأولى بالرعاية والحماية.

 

 

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مجالات العمل المختلفة التى تقوم بها الوزارة ،كما سردت الكيانات التي تقع تحت إشراف الوزارة، وأوضحت أن الوزارة تثمن الشراكة مع كافة الجهات من أجل المساهمة في الجهود التنموية المختلفة التي تصب في مجملها لتحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية من نهضة في كافة المجالات ومن تعزيز بناء الإنسان والاستثمار في المورد البشري.

التضامن القباج تنسيقية الأحزاب اخبار التوك شو مصر

ترشيحاتنا

الإدارية العليا تقضي بإلغاء قرار وزير التعليم في قضية الغش الجماعي بكفر الشيخ

أصالة: أنغام لا ترد على اتصالاتي .. والأخيرة: نوايا الاعتذار الحقيقية مش للعرض والشو

بعد استهداف سوريا له.. تعرف على مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

بيان عاجل من الجيش السوري بشأن استهداف إسرائيل

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن صاروخ منطقة مفاعل ديمونة

صوت عذب وحنجرة ذهبية.. حورية تبدع في تقديم الأناشيد والابتهالات الدينية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن العمالة الوافدة

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ