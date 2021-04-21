ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

تشهد أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 من أبريل أخذ الرأي النهائي على:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

كما يستمع المجلس للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.

كما تشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

وفي جلسة الاثنين ينظر المجلس تقارير:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

2) تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وفي جلسة يوم الثلاثاء، يستمع المجلس لبيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

وتشهد الجلسة نظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1-العضو / وحيد قرقر، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزي (أ) محافظة الدقهلية إلى مستشفى عام.

2- العضو / مكرم رضوان، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحات مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية.

3- العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء حمام سباحة في مركز شباب الديابات- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

4- العضو/ أحمد نشأت منصور، بشأن إقامة سور لمبنى وملعب مركز شباب القراقرة- مركز سوهاج- محافظة سوهاج.

5- العضو/ السيد سمير السيد، بشأن إصلاح أرضية الملعب المنجل وتركيب سجادة جديدة لملعب مركز شباب البجلات- محافظة الدقهلية.

6- العضو/ محمد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب محلة مالك التابع لإدارة شباب مركز دسوق- محافظة كفر الشيخ.

7- العضو/ محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج مراكز شباب (إدكو- قرية (1) – قرية (6) أكتوبر- قرية (7)- قرية(8)- الدمياطي) التابعة لمديرية الشباب والرياضة – محافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لدعم الأثاث المكتبى.

8- العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق الوادي الجديد – سوهاج، بطول (146كم).

9- العضو/ طاهر محمد الأزهرى، بشأن إنشاء كوبري مشاة بامتداد شارع رمسيس أمام المستشفى القبطي- محافظة القاهرة.

10- العضو/ إيهاب الطماوى، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات من شارع أحمد بدوي بشبرا مصر إلى كوبري أكتوبر في اتجاه غمرة ومنزل أخر بكوبري أكتوبر إلى شارع أحمد حلمي- محافظة القاهرة.

11- العضو/ أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن تطوير محطة قطار ميت عساس مركز سمنود- محافظة الغربية.

12- الأعضاء/ شعبان لطفي، زكريا حسان، أحمد جعفر، بشأن توفير سيارة إسعاف بقرية الصوامعة شرق أخميم- محافظة سوهاج.

13- العضو/ ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن إنشاء مراكز متكاملة للحروق بمدينة سوهاج- محافظة سوهاج.

14-العضو/ محمد الصمودى، بشأن إنشاء مجمع عيادات للتأمين الصحي بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

15- العضو/ طارق الطويل، بشأن إنشاء مركز سموم وعلاج الإدمان بدائرة أوسيم والوراق- محافظة الجيزة.

16- العضو/ بلال النحال، بشأن بناء مدرسة للتمريض داخل نطاق الوحدة الصحية لقرية فيشا – مركز المحمودية- محافظة البحيرة.

17- العضو / أحمد الشريف، بشأن تطوير الوحدة الصحية بمنطقتي الدخيلة – ووادي القمر – محافظة الإسكندرية.

18- العضو / محمد أحمد مصطفى الجبلاوى، بشأن إنشاء مركز للحروق بمدينة قنا – محافظة قنا.

19- العضو / إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مستشفى الغردقة الدولي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر.

20-الأعضاء / عادل عامر، إبراهيم عويس، درويش مرعى، سولاف درويش، عبد الله أحمد عبد الله، فريدى البياضى، بشأن إقامة طريق ساحلي لمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

21- العضو/ مايسة عطوة، بشأن تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد لمواكبة التحول الرقمي.

22- العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن تخصيص مساحة واحد فدان من المساحة المخصصة لمدرسة د/ وفائي كراوية وقدرها أربعة أفدنة لإقامة مدرسة تعليم ثانوي – مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية.

23- العضو/ آيات حسين الحداد، بشأن إضافة مادة القيم للمقررات الدراسية.

24- العضو/ السيد سمير عبد المقصود، بشأن إدراج جميع مراكز الشمال بمحافظة الدقهلية في خدمة توصيل الغاز الطبيعي.

25- العضو/ محمد عبد الله زين الدين، بشأن إدراج قرية المعدية- التابعة لمركز إدكو- محافظة البحيرة ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

26- العضو/ ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن إنشاء محطة تموين ثالثة للسيارات بالغاز الطبيعي ببندر سوهاج- محافظة سوهاج.

27- العضو/ إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مجمع شرطي بمدينة القوصية- محافظة أسيوط.

28-العضو/ فايق الزكى، بشأن فتح مكتب سجل مدني بقرية المعصرة- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية.

29-العضو/ مصطفى أبو زيد، بشأن إنشاء وحدة إطفاء بقرية نهطاى- مركز زفتى- محافظة الغربية.