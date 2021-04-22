نصابون يخدعون ثرية صينية ويستولون على 32 مليون دولار بخدعة بسيطة

تعرضت سيدة صينية تبلغ من العمر 90 عاما إلى عملية خداع فقدت على إثرها 32 مليون دولار بعد خداعها من قبل مجموعة رجال ادعوا أنهم من سلطة إنفاذ القانون الصينية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي نيوز” تلقت السيدة إتصالا هاتفيا من شخص يدعي أنه من السلطات الصينية، وأنه يحقق في جريمة وقعت منذ فترة في مدينة هونج كونج الصينية، لذلك يحتاج منها هويتها ومجموعة من البيانات الخاصة بها لإستخدامها في إستكمال التحقيقات في القضية.

ثم تلقت اتصالا آخر بعد فترة يتهمها بالإشتراك في تمويل المتهمين في القضية لذلك يحتاج المتصل بياناتها البنكية للتأكد أنها لم تساعد في تمويل المجرمين.

واستكمالا لخدعتهم، توجه شخص يدعى "بيكي" الى منزل السيدة العجوز ليسلمها هاتف محمول حتىيتمكنوا من التواصل معها من خلاله فقط.

وقالت السلطات الصينية أثناء التحقيق في الواقعة، إن المحتالين تمكنوا من إقناع السيدة بتحويل مبالغ مالية مختلفة الكمية في 11 عملية تحويل بنكي متفرقة ومتباعدة في المدة الى حسابات بنكية مختلفة.

تلقت الشرطة بلاغا من إبنة السيدة بعد إخطار موظف لديها بملاحظته لعمليات تحويل بنكية غريبة، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المدعوا "بيكي" البالغ من العمر 19 عاما، وتجميد حسابه البنكي الذي وجدت فيه 1 مليون دولار، بعد إكتشاف أن المبلغ المحول من ثروة السيدة بلغ حتى الآن 32 مليون دولار في أشهر قليلة.