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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد بذور الأفوكادو غير متوقعة.. تعرفي عليها

صدى البلد

بذور الأفوكادو من الأطعمة التي يحب الكثير من الناس تناولها، فهى تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف.

 
إليك فوائد بذور الأفوكادو للصحة والجمال تجعلك تضطرين إلى التفكير مرتين قبل التخلص منها مرة أخرى.

 

فيما يلي أهم 6 فوائد مفاجئة لبذور الأفوكادو وفقا لموقع .herald.co.zw

 

1. تقوي المناعة

تتمتع بذور الأفوكادو بخصائص قوية مضادة للأكسدة، فهى تعزز جهاز المناعة لديك وتبقيك في مأمن من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية.

 

2. تخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة

بذور الأفوكادو مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في تقليل المستويات العالية من البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL أو الكوليسترول الضار) ورفع البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو الكوليسترول الجيد) المستويات.

 

تمتلك البذور أيضًا خصائص لخفض الكوليسترول لغناها بمضادات الأكسدة التي لديها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تعد البذور من أفضل مصادر الألياف القابلة للذوبان ، وهي مفيدة لصحة القلب بشكل عام.

 

3. تحارب السرطان

تمتلك بذور الأفوكادو أيضًا خصائص مقاومة للسرطان، فهى تحتوي على مركبات الفلافونول، وهي فئة من مركبات الفلافونويد التي تحتوي على مركبات مثل الكيرسيتين والكامبفيرول والميريسيتين، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية للمساعدة في منع وتقليل نمو الورم.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدهون الصحية الموجودة في بذور الأفوكادو أن تقضي على الخلايا الجذعية لسرطان الدم، بينما تترك الخلايا السليمة دون أن تتضرر. 

 

4. تدعم فقدان الوزن

تساعد بذور الأفوكادو الغنية بمضادات الأكسدة على إنقاص الوزن.

 

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يقلل محتوى الألياف القابلة للذوبان من شهيتك ويمنحك الشعور بالامتلاء لعدة ساعات.

 

5. تقلل من الالتهابات

تساعد مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين والبروسيانيدين في بذور الأفوكادو على تقليل الألم والتورم، وبصرف النظر عن خصائص مضادات الأكسدة الجيدة، فإن البذور غنية أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات.

 

تناول حوالي 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من مسحوق بذور الأفوكادو يوميًا، ويمكنك أيضًا استخدام زيت بذور الأفوكادو لتدليك المفاصل أو العضلات المؤلمة لتقليل الألم والوجع.

 

6. تخفض ضغط الدم المرتفع

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عدم التخلص من بذور الأفوكادو فهي  تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم، وهو موسع جيد للأوعية.

 

الافوكادو جهاز المناعة بذور الأفوكادو الكوليسترول حرق الدهون

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