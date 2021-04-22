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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: سوريا تتسلم أول دفعة من اللقاحات ضد كورونا

الأمم المتحدة: سوريا
الأمم المتحدة: سوريا تتسلم أول دفعة من اللقاحات ضد كورونا

أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بحسب وكالة "رويترز".

وقال بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات "جافي" إن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب" وتساعد العاملين في القطاع الصحي "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

ووفق البيان، فقد "تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي".

وذكر البيان أنه "من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

 

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