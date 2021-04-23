فيديوجراف.. كواليس تصوير مشهد أمير كرارة والأسد في نسل الأغراب

أثارت الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب، موجة كبيرة من الجدل وذلك بعد ظهور الفنان امير كرارة في مشهد يحبس الانفاس برفقة احد الأسود وهو يقوم باطعامه قطعه من اللحم تم وضعها في فمه ليقدمها إلى الأسد.

وأكد المدرب أشرف الحلو، أن هذا المشهد حقيقى وتم تصويره بواسطة الفنان امير كرارة دون ان يستعين ببديل له.

يذكر أن مسلسل نسل الاغراب بطولة احمد السقا وامير كرارة ومي عمر واخراج محمد سامي .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول كواليس تصوير أخطر مشهد في مسلسل نسل الاغراب وظهور امير كرارة وهو يطعم الاسد من خلال الفيديوجراف التالي.