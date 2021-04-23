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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 معلومات عن تاريخ حماية مصر لـ "كنوزها وأثارها"

صدى البلد

عانت الآثار المصرية حتى منتصف القرن التاسع عشر ، من تجارة الآثار و خروجها بشكل يسيئ للتاريخ ، والذى لاقي رفضا مصريا لذلك .

وقد لاقي ذلك ازعاج المصريين لما يحدث لـ تاريخهم ، من تهريب و عرض القطع الاثرية وكنوز الفراعنة ، بالخارج وفى اطار ذلك يرصد "صدى البلد" أبرز نقتط الحفاظ على الاثار وكنوز مصر .
1-محمد على باشا يصدر مرسوم بحظر بيع الاثار المصرية و الاتجار بها 
2- إنشاء مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة استخدم كدار لحفظ الآثار
3- صدق سعيد باشا عام 1858م على إنشاء مصلحة الآثار 
4-تعيين العالم الفرنسى أوجست مارييت كأول مدير مصلحة الآثار 
5- موافقة الخديوي إسماعيل بإنشاء أول متحف وطني في الشرق الأوسط
6-عام 1956م أصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة

 

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