طبيب: 81 مليون أمريكي تم تطعيمهم بـ لقاح كورونا

قال الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ الباطنة والمناعة بنيو جيرسي، إن معظم المواطنين في أمريكا يسارعون للحصول على لقاح كورونا في مراكز التطعيم .

وأضاف خضر في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"مع تولي بايدن الرئاسة تم طرح 200 مليون جرعة لقاح من لقاح كورونا وعدد من تلقي اللقاح في أمريكا حتى الأن حوالي 81 مليون أمريكي وهذا إنجاز كبير ".

وتابع خضر :" 25% من سكان أمريكا حصلوا على التطعيم، وهناك مخاوف من الحصول على التطعيم لدى البعض في أمريكا ".

وأكمل :" مع بداية ظهور لقاح كورونا كان هناك تخوف من أمان وفعالية اللقاح ولكن مع بداية إعطاء التطعيم لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدأ الإقبال يتزايد على تلقي اللقاح".



