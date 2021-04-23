"الصحفيين" تفتح باب الاشتراك الاستثنائي في مشروع العلاج

قال الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه تقرر فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج دون غرامات لمدة أسبوع تبدأ من الأحد المقبل ٢٥ إبريل وحتى الأحد الذي يليه، وهو المقترح الذي وافق عليه مجلس النقابة بجلسته المنعقدة مساء الخميس.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان له اليوم، أنه فى ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة بين اشتراكهم في مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء الجمعية العمومية بشأن الاشتراك في المشروع.

وأكد عبدالمجيد، أنه رغم الضغوط الكبيرة إلا أننا سنستكمل الإصلاحات الهيكلية في مشروع العلاج، مناشدا المؤسسات الصحفية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة، التي تحمل متغيرًا مقلقًا، وهو الإصابات الجماعية داخل الأسرة الواحدة.

ولفت إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستوفر كميات جديدة من الكمامات الطبية والمطهرات، بعد نفاد الكميات السابقة، لمواصلة جهودها في الشق الوقائي الممتدة لأكثر من عام ونصف، منذ ظهور الجائحة، على أن تكون موثوقة الجودة من مصانع الإنتاج الحربي، وبتخفيضات إضافية للأسعار.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أنتهي من تحديد مهام عمله، لدورة المجلس الجديدة، ووضع جدول تواجد يومي للنقيب والأعضاء لتلبية مطالب أعضاء الجمعية العمومية.

وأعلن المجلس تشكيل هيئة المكتب، وهى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، و خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق ، وابراهيم ابو كيلة ابراهيم ابوكيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، و محمد شبانة السكرتير العام ، وحسين الزناتي حسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد،و ايمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب .

وشمل التشكيل أيضا محمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي حماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى ،و دعاء النجار دعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية