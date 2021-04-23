بأكثر من إطلالة ساحرة.. ريا أبي راشد تتألق في آخر ظهور لها

احدث إطلالات ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، مجموعة من الصور الجديدة وشاركتها مع متابعيها عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات عليها.

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد



وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية فستان باللون الأسود اللامع، وبقصة مميزة من الأكمام، وفي صورة أخرى قامت بارتداء جمبسوت واسع باللون اللبني والأسود الناعمين، فيما اختارت إطلالة عصرية اخرى وقامت بإرتداء بنطال مخطط مربعات باللون الأبيض، وبلوزة بنفس الشكل واللون مع اختيار جاكيت جينز باللون الأزرق.



وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة في جميع إطلالاتها.



وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع لون أحمر شفاه يتناسب مع كل إطلالة.



ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة انيقة وبسيطة للغاية.

حياة ريا أبي راشد الأسرية



وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.



وتقوم ريا منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

مسيرة ريا أبي راشد العملية

وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.



وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالاخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.



وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..