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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

تكفين ابنته.. مخرج ملوك الجدعنة يكشف عن أصعب مشهد في حياته

حبيبة أثناء الغسل
حبيبة أثناء الغسل

كشف المخرج  أحمد خالد موسي، عن كواليس  صعوبة تصوير مشهد وفاة وغُسل نجلته “كارما موسى” والتي تلعب دور حبيبة في مسلسل "ملوك الجدعنة".
 

وقال أحمد خالد موسى، لـ"صدى البلد": "المشهد كان صعبا للغاية، وشعرت بالتعب أثناء تصويره، ولكن في النهاية، هذه مهنة، ولا بد أن نكون قدوة في احترامها".

وأضاف أحمد خالد موسى،: "كل الناس قالتلي بلاش المشهد ده، هتتعب، ولكن أصريت إني أعمله؛ علشان كنت بعلمها «يعني إيه فن.. وازاي تحترمه»".
 

وأكد أحمد خالد موسى،: "المشهد كان مكتوبا من قبل تسكين الأدوار، وكنت هقدمه، سواء بابنتي، أو أي طفلة أخرى أدَت بالدور".
 

وأصبحت الطفلة كارما موسى، حديث السوشيال ميديا، اليوم؛ خاصة بعد مشهد وفاتها في مسلسل "ملوك الجدعنة".

 

وتلعب "كارما، دور "حبيبة"، ابنة الفنانة رانيا يوسف، ووالدها أحمد كشك، وخالها “سفينة”، الذي يقوم بدوره النجم مصطفى شعبان .


ويعد هذا العمل، هو التجربة الأولى لـ"كارما موسى"، حيث يتولى والدها أحمد خالد موسي إخراج المسلسل.

وحقق مسلسل "ملوك الجدعنة"، نجاحا كبيرا، في الموسم الرمضاني الحالي؛ حيث لأصبح من ضمن أفضل المسلسلات في الدراما الرمضانية.


وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مشهد موت "حبيبة"؛ حيث دخلت في قائمة “تريند تويتر”؛ بعد براعتها في تقديم المشهد.
 

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ابنة مخرج المسلسل .. 7 معلومات عن طفلة ملوك الجدعنة بعد وفاتها

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ملوك الجدعنة الحلقة11.. مشاهد غسل ودفن حبيبة وسفينة يرفض تركها في القبر

تدور أحداث مسلسل ملوك الجدعنة، حول شخصين، يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص، بمثابة العدو لهما، هو زاهي العتال “عمرو عبد الجليل”؛ فيدخلان معه في صراع.
 

وخلال أحداث الحلقات السابقة، يتبين أنّ لكل من الصديقين "سرية" عمرو سعد، و"سفينة" مصطفى شعبان، مشاكله الخاصة، فالأول يريد أن يتزوج بحبيته "فاتن"، والتي تجسد شخصيتها “ياسمين رئيس”، بينما الثاني يواجه ذكريات الماضي؛ بعد ظهور حبيبته السابقة التي تركته من أجل المال، وتزوجت برجل آخر.

والمسلسل يضم أيضا النجوم “دلال عبدالعزيز، الراحل يوسف شعبان، رانيا يوسف، وليد فواز”، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد في دور “علي العجمي”.

مسلسل ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحمد خالد موسي وكارما ابنته
مصطفى شعبان ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة صطفى شعبان أحمد خالد موسى

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بعد مشهد وفاتها .. الطفلة كارما موسى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

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