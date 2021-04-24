الاختيار 2 ونسل الأغراب وهجمة مرتدة.. تفاصيل الحلقة 11 من مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان 2021

تتنافس عدد كبير من الأعمال الفنية في الموسم الرمضاني الحالي 2021، وفي هذه السطور نستعرض تفاصيل الحلقة الحادية عشر من تلك المسلسلات من خلال التقرير التالي:

مسلسل ضد الكسر:

بدأت الحلقة ال١١ من مسلسل ضد الكسر، بمطالبة نيللي كريم "سلمي" من شقيقتها تارا عماد " ملك " بالاعتراف لزوجها محمد فراج "كريم " أن ملك كانت علي علاقة بصلاح .



وفي أحداث الحلقة يخبر ماندو حبيبته" ليلي " نور إيهاب، أنه قد حذف الفيديو الذي قام بتصويره اثناء الحادث وانه سيتركها للابد .



وتبدأ ليلي بتذكر اللحظات السعيدة بينها وبين ماندو ويبدو أنها ستفكر في الرجوع إليه.



بعد ذلك يذهب رئيس المباحث هشام اسماعيل الي منزل سلمي لكي يخبرها أنه يريد قفل قضية سرقة العقد، كما انه مازال يبحث عن من حاول قتلها .



كما علمت سلمي معلومة صادمة من رئيس المباحث ألا وهي وجود زوجها برفقة مايا في اليوم التي تعرضت فيه للضرب .

وأثناء مغادرته المنزل يرى نور ايهاب " ليلى "، تقف في شباك المنزل وتنظر إليه ويبدو انه بدأ يشك فيها لتنتهي بعدها الحلقة على ذلك .

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الإجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا أنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر



وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم ، خلال برومو المسلسل، وأيضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

وتخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "ضد الكسر" بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات..

فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات

مسلسل نسل الأغراب :

بدأت الحلقة ١١ من مسلسل "نسل الأغراب" بمواجهة غفران الغريب لعساف الغريب في منزل فردوس عبد الحميد " نجاة"، في وجود على الغريب " دياب ".



وشهدت المواجهة، قيام عساف بتقديم عرض إلى غفران وهو أن يأتي ب مي عمر " جليلة" وتختار بينهم ؛ فاذا اختارته سيقوم غفران بتركها ويعيد عساف والده غفران اليه .



أما في حاله رغبة جليله في البقاء مع غفران ، و سيعيد عساف والده غفران إليه وسيترك البلد ويمشي .



ولقى هذا العرض موافقة علي الغريب ونجاة ، إلا أن غفران الغريب قرر رفض العرض ، وهدد السقا أنه سيجد والدته وحين يلاقيها سيقتله .

وشهدت الحلقة مقابلة حمزة "أحمد مالك " لريم سامي ، كما شهدت صراعا بين مي عمر ووالده بكري .

وانتهت الحلقة بحدث مثير حيث تقوم نجلاء بدر ، بإخبار عساف أن بكري يريد تغيير مكان والده غفران الغريب، لتنتهي الحلقة ويبدو ان الصراع سيشتعل في الحلقات المقبلة .



قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

مسلسل اللي مالوش كبير :

شهدت الحلقة ال١١ من مسلسل " اللي مالوش كبير " العديد من الأحداث، حيث شهدت اللقاء الأول بين عابد وغزل منذ عودتها للمنزل مرة أخرى ، حيث اعترفت غزل لزوجها عابد انها تحب الخديوي ، وتطلب الطلاق من عابد .



فيما قامت دينا فؤاد " قدرية" بالتحدث مع رفعت الدهبي ، إلا أن أخو الخديوي يكشف الامر وتتفاجأ دينا بقدوم الخديوي وتعترف له ان رفعت الدهبي هو من أخبرها ان هناك فتاة اخري في حياة الخديوي وتوجد معه في المزرعه ؛ ليقوم الخديوي بضربها ثم القى عليها يمين الطلاق ".



فيما شهدت الحلقة معرفة صبا الرافعي " هويدا " خيانة زوجها عماد لها مع دنيا عبد العزيز "نادين ".



وانتهت الحلقة على زيارة هويدا لغزل ؛ لتفاجأ ان نادين تجلس مع غزل لتقرر هويدا الإفصاح لغزل بان زوجها يخونها مع نادين .

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات، فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير :



قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.

بين السما والأرض

انطلقت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بين السماء والأرض، بقيام الأبطال بتحصير سبوع لطفل نورهان التي وضعته في الأسانسير .

فيما تعود الأحداث فلاش باك وقامت نجلاء بدر بالتبليغ عن زوجها محمود الليثي بعد ان حبسها في المنزل، وتحتل مكان سوسن بدر في التمثيل، وبعدها تعود الكاميرا الى الاسانسير على محمود الليثي وهو يبتهل ويستمع له من معه.



القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

الابطال

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.



نجيب زاهي زركش

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل نجيب زاهي زركش، بمحاولة يحيي الفخراني التقرب من الاولاد الثلاثة ليعرف وحده اي منهم قريب من صفاته، ورفض ان يفتح الظرف الذي يحمل نتيجة الDNA، وجلس مع إسلام ابراهيم وحده ليتحدثوا سويا ويتعرف عليه أكثر.

قصة مسلسل يحيي الفخراني



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.



الأبطال

المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.



موسى:

بدأت الحلقة الحادية عشر لمسلسل موسى، بالظهور الاول للمعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) التي تتشاجر مع موسى (محمد رمضان) بسبب نومه أمام محلها في السوق، فيخبرها موسى إنه قادم من سوهاج ويبحث عن العمل، ما جعلها تعطف عليه وتجعله يعمل معها في المحل، وتعطيه نقود لشراء ملابس واغراض له.

ويكتشف شداد “رياض الخولي” أن زوجته “عبير صبري” ليست حامل، وأن حملها هو حمل كاذب، ما يجعله يكذب نفسه ويذهب للطبيب لاستدعاءه كي يتاكد من الأمر.



يذهب نوفل منذر رياحنة للمأذون ويذهب به الى شفيقة هبة مجدي، كي يتزوجها لكنها ترفض لكونه غجري وطردته.



وتختتم أحداث الحلقة الحادية عشر لمسلسل موسى، بالكشف أن صاحب محل العطور "سيد رجب" يعمل في تجارة المخدرات، بعدما جاءت الشرطة كي تقبض عليه.

الاختيار 2:

شهدت الحلقة الحادية عشرة لمسلسل الاختيار2، عملية الاستجواب المطولة لأحد العناصر الإرهابية المتورطين في قتل الشهيد البطل محمد مبروك ضابط الامن الوطني (إياد نصار)، والتي اشرف عليها الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز).



ووثقت الحلقة لحادث استشهاد الضابط أحمد سمير الكبير، في عملية القبض على أحد المتورطين في قتل الشهيد البطل محمد مبروك، بعدما اشتبك مع العنصر الإرهابي الذي أمسك السلاح وصوب رصاصة في عنقه، ولم يتمكن زملاؤه من إسعافه.



ويقوم الضابط يوسف رفاعي "أحمد مكي"، بالانفصال عن خطيبته بسبب ظروف عمله الشاق مع الداخلية ويقرر العزوف عن الزواج، ويطلب نقله إلى سيناء مرة أخرى، ثم يذهب في مهمة خاصة لاستهداف أحد المنازل في محافظة الإسماعيلية التي تقوم ببيع سلاح للتكفيريين.



ويتمكن الضابط زكريا يونس، من أخذ اعترافات مهمة من العنصر المتورط في قتل الشهيد محمد مبروك، ويعترف الإرهابي بتلقيه تمويلا من شخص في التجمع الخامس.



وأبرزت الحلقة الحادية عشرة لمسلسل الاختيار 2، لفتة إنسانية من ضابط الأمن الوطني زكريا يونس (كريم عبد العزيز) بعدما توجه بصحبة قواته إلى أحد ممولي جماعة الإخوان الإرهابية، في التجمع الخامس - المتورط في قتل الشهيد البطل محمد مبروك- وتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن.

وبعد اقتحام زكريا يونس، لمنزله ووضع المتهم تحت السيطرة أوقف إطلاق النار بمجرد أن رأى زوجة المتهم وابنته، فرفض الضابط تصفيته أو حتى استمرار الاشتباك، ونصحه بتسليم نفسه وترك السلاح، وقام الضابط زكريا بطمأنة الزوجة بعدما قبض على المتهم وقال لها أن تأخذ الطفلة وتدخل لإحدى الغرف.



وتختتم أحداث الحلقة الحادية عشرة لمسلسل الاختيار 2، بذهاب الضابط يوسف رفاعي، مع مجموعة من زملائه للمنزل المرصود ببيع سلاح للتكفيريين في الاسماعيلية، متخفين في سيارات نقل، ويقوم أحد الضباط بالاتصال بوالدته لتلقي دعوة منها له ولباقي زملائه.

هجمة مرتدة:

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، بقيام المخابرات المصرية بتخدير سيف العربي (احمد عز) وتركه في قلب الصحراء، لملاحظة كيف سيتصرف وسيأتي في الموعد المحدد له وفقا لأول تدريب وضعه له اللواء فاروق السوهاجي (احمد فؤاد سليم) الذي يعده للمهمة الجديدة.



يقوم سيف بغرس عصا في الرمال ووضع حصى لملاحظة اتجاه الشمس ومن ثم تحديد خط سيره، واتجه سيف في طريقه فيجد بئرا يذهب إليها ليغتسل ويشرب الماء، لكنه يقابل عناصر مسلحة من البدو يسألونه عن هويته.



يحاول سيف خداع البدو ويصطنع شخصية شاب ريقي ويقول لهم إنه تم سرقته وتركه في الصحراء، فيقوموا بحبسه للتأكد من معلوماته، لكن سيف يتمكن من الهرب بصحبة أحد أبناء هؤلاء البدو.



وتتواصل المخابرات العامة لأحد الجواسيس المتسللين الذي تربطه علاقة بإحدى الفتيات المكلفات بمراقبة دينا ابو زيد (هند صبري) ، في الوقت الذي تتلقى فيه الاخيرة ايميل مهمًا من مركز الجبارتي التابع للدكتور سعيد خليل (احمد حلاوة).



وتختتم أحداث الحلقة الحادية عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، بوصول سيف العربي إلى مقر تدريبه في المخابرات العامة المصرية بعد رحلته الطويلة وهروبه مع الشاب البدوي، لكن اللواء فاروق السوهاجي، يعنفه ويخبره أنه تأخر عن موعد وصوله المحدد لمدة 9 دقائق.

وكل ما نفترق

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "وكل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المشوقة حيث كشفت الأحداث تحرش زوج خالة "زينب" و"مأمونة" بالأخيرة، الأمر الذي جعل زينب تأخذ ثأر شقيقتها وتقتله.

ومن ثم تتجه زينب للعيش في الجبل وذلك بعد دخولها الاصلاحية، بينما عملت مأمونة في منزل العمدة الذي يعرض عليها الزواج حتى تنجبله الفتى الدي يحمل أسمه نظراً أن كل أبناءه بنات.

الطاووس

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل “الطاووس" العديد من الأحداث الصادمة، حيث قام جمال روستو "جمال سليمان" ، من بتصوير أحد المتهمين لايف وجعله يعترف بالحقيقة أمام الجميع، بينما قام باقي المتهمين بمواجهته وقام "زين" احد المغتصبين بضربه بالكاتل على رأسه حتى توفى، وقاموا بدفنه.

بينما ظهرت براءة أمنية "سهر الصايغ" أمام الجميع فقد شاهد الفيديو كل من صديقتها، والشاب الذي يحبها "خالد عليش"، وطلبت منه صديقتها أن يتحدث إليها بعدما ظهرت برأءتها.

كله بالحب

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “كله بالحب”، العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام "كراكيبو" بزيارة إلهام “صابرين” في المستشفى وقال لها إنه تحدث مع المحامي، كي تأخذ حقها من طارق “أحمد السعدني” ومن ثم ذهبت للمحامي “صبحي” واتفقت معه.

بينما ذهب المحامي إلى الفيلا ليتفاجئ بـ دهب “زينة” وطارق “أحمد السعدني”،في جلسة رومانسية الأمر الذي يجعله يستاء منهما.

ووقع كل من أحمد السعدني، وزينة في حب بعضهما البعض واتفقا على أن يتزوجا بشكل حقيقي، بينما قامت صابرين بإبلاغ المحامي أنهما ينويان إقامة حفل داخل الفيلا.