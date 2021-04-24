أهم أخبار توك شو ..عمرو أديب يواصل هجومه على محمد رمضان: عايز حقي .. والصحة تزف بشرى للمواطنين بخصوص كورونا

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار المهمة ومنها:

احنا في حرب| مستشار الرئيس للصحة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نشهد زيادة يومية في عدد الحالات التي تسجل يوميا بسبب فيروس كورونا".



أجرة المواصلات هتزيد بعد رفع سعر البنزين؟|محلل اقتصادي يوضح.. فيديو

طمأن محمد نجم، المحلل الإقتصادي، المواطنين بشأن زيادة تسعير البنزين 25 قرشا، موضحا:" ارتفاع أسعار النفط خاصة بالسيارات الملاكي التي تستخدم بنزين 80 و90 و95".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" الزيادة الجديدة لا علاقة لها بالمواصلات العامة وأفران العيش وعربات نقل البضائع، تستخدم السولار والمازوت، لذلك ليس هناك مبرر في ارتفاع أسعار المواصلات أو في أي شيء له علاقة بحياتنا اليومية

مصطفى بكري يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد محمد مبروك

سرد الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل اليوم الأخير في حياة ضابط الأمن الوطني محمد مبروك الذي اغتالته يد الإرهاب الآثم.



وأشار بكري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «حقائق واسرار»، الشهيد محمد مبروك استطاع أن يحصل على مكالمات بين محمد مرسي وعدد من القيادات الإخوانية وعلى إثرها تم وضعهم في السجن في قضية التخابر الشهيرة، مشيرا إلى أنه كان يؤدي عمله بإخلاص شديد.



عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

أعلن الإعلامى عمرو أديب ، فى حلقته اليوم الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر وشاهد، أنه بالفعل توجه بالمحامي الخاص به، طارق جميل عزيز للنيابة العامة وتقدم بأربعة بلاغات ضد الفنان محمد رمضان.

تابع عمرو أديب، قائلاً: انا قدمت 4 بلاغات لأني حسيت أن فيه تعدي عليا وأنا مش من الشخصيات اللى برفع قضايا، ولكن كان هناك ضرورة أن آخذ حقي بالقانون.

أضاف عمرو اديب، أنا عاوز حقى بالقانون وأى شيء يأمر به القانون والقضاء أنا همتثل له، لافتاً “أنا مش باخد حقى بدراعى ولا بالتهزيء ولكن بالقانون لأن إحنا فى دولة قانون”.

وزيرة الصحة: إعلان الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا في مصلحة أي دولة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،: “مفيش حاجة بتستخبى في البلد، ومصر بلد مفتوحة، والأرقام التي تُعلن عنها نقابة الأطباء؛ هم وحدهم يسألون عنها”، لافتة إلى أن الوضع في مصر ليس بالسوء الذي يتحدثون به.

وأضافت هالة زايد، خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية “mbc مصر” ومنصة “شاهد”، أن 50% من اللقاحات التي تم إنتاجها وتم التطعيم بها حتى الآن لدولتين فقط، و80% لـ 10 دول، أي 12 دولة في العالم التى حصلت على معظم اللقاحات؛ لأنها أصحاب الإنتاج.

وزيرة الصحة تحسم جدل تباين أرقام إصابات كورونا وتوجه رسالة قوية لـ"الأطباء"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة “مفيش حاجة بتستخبى فى البلد ومصر بلد مفتوحة والأرقام التى تعلن عنها نقابة الأطباء بشأن إصابات كورونا، هم وحدهم يُسألوا عنها”. لافتة أن الوضع فى مصر ليس بالسوء الذى يتحدثون به.

دعت الدكتورة هالة زايد، في مداخلتها الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو اديب والمذاع على فضائية mbc مصر ، نقابة أطباء مصر وكل النقابات الفرعية أن تقوم بحشد الأطباء ودعمهم أكثر وعودة الأطباء من إجازاتهم ، معقبة أنه يجب أن تكون نقابة الأطباء مساعدا لمصر ووزارة الصحة.



وزيرة الصحة تزف بشرى عن تصنيع لقاح كورونا .. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، إن التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا تحدٍ كبير خاصة وأن مصادر تصنيع هذه اللقاحات موجودة فى الإتحاد الأوروبى والهند وبالتالى هناك أولويات لهذه الدول فى التصدير.

تابعت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب والمذاع على فضائية mbc مصر، أن 50% من اللقاحات التى تم إنتاجها وتم التطعيم بها لدولتين فقط و80% ل 10 دول أى 12 دولة فى العالم حصلت على معظم اللقاحات لأنها صاحبة الإنتاج.

مستشار الرئيس: نعيش في الموجة الثالثة لـ كورونا وهذه علامة نهايتها.. فيديو

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الحالات ترتفع كل يوم عن اليوم الذي قبله، ومن المحتمل أننا في الموجة الثالثة للفيروس طالما أن هناك ارتفاع مستمر في عدد الإصابات، وستنتهي عندما تستقر عدد الحالات ثم يبدأ العد التنازلي مرة أخري".

وأضاف: "الفيروس ينتشر في الجسم وهو فيروس تنفسي، والنوع الحالي لفيروس كورونا يمتاز بأن فترة العدوي أكثر وينتقل بسرعة عالية".

السيسي: ما تحقق في الـ7 سنوات الماضية فضل كبير من صاحب الفضل

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما تم مشروعات قومية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما تحقق خلال الـ7 سنوات الماضية كان فضلا كبيرا من صاحب الفضل.



وفي سياق آخر، أضاف الرئس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، أن هناك بُعدًا استراتيجيا مشتركا بين مصر وليبيا، مشرا إلى أن العمالة المصرية التي ستتوجه إلى ليبيا؛ يجب أن يتم تنظيمها، بحيث تكون هناك شركات مسئولة عنهم.

الرئيس السيسي: مستعدون لمعاونة ليبيا كأشقاء وامتلاكنا بُعدا استراتيجيا على الاتجاه الغربي

عرضت فضائية " تن " تقريرأ استعرض خلاله رسائل مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه عددا من كبار قادة القوات المسلحة.



وأدى الرئيس السيسى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنًا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ووزير الأوقف ، ومفتى الجمهورية، وكبار قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من ضباط الصف والجنود.



الرئيس السيسي : العمالةالمصرية المتجهة إلى ليبيا يجب تنظيمها

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لدولة ليبيا الشقيقة، مؤكدا أن مصر على استعداد لدعم ليبيا كأشقاء.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، أن هناك بُعدا استراتيجيًا مشتركا بين البلدين، متابعا أن العمالة المصرية التي ستتوجه ليبيا يجب أن يتم تنظيمها بحيث يكون هناك شركات مسئولة عنهم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها فرصة لدعم ليبي باعتبارها دولة جوار لليبيا، فضلا عن الخبرات المصرية، مشيرا إلى أن العلاقة المصرية الليبية تاريخية.

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك الكثير يصممون على الإبقاء على القاهرة، على ما هي عليه، معقبا: "أما نقول على العاصمة الإدارية؛ الناس مصممة على إن القاهرة تفضل زي ما هي".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة،: "اللي بنعمله في العاصمة، أرخص وأكسب، واللي بنعمله حاليا 40 ألف فدان، من 175 ألف فدان في العاصمة"، مؤكدا: "أما نفتتح العاصمة؛ هتشوفوا دولة تانية".



واستطرد: "الموضوع مش مبنى بنعمله؛ لا، احنا بنعمل جوهر ومضمون مع الشكل".