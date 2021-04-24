أخبار التكنولوجيا.. روابط على واتساب لا تفتحها.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف متطور لشبكات 5G قريبا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

تحذير.. لا تفتح هذه الروابط على واتساب



حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة مدينة دلهى بالهند، مستخدمو تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف أندرويد من النقر على بعض الروابط التي قد تحتويها الرسائل المتداولة على المنصة، وفق ما ذكره "gadgets now".

اعرف السبب وراء اختراق مؤسس تطبيق سيجنال لشركة إسرائيلية متخصصة فى اختراق الهواتف



تفاجأت شركات التكنولوجيا فى العالم، خلال الساعات الماضية، بإعلان مؤسس تطبيق سيجنال والرئيس التنفيذى له Moxie Marlinspike موكسي مارلينسبيك، باختراق شركة Cellebrite الإسرائيلية المتخصصة فى إختراق بيانات الهواتف الذكية لأغراض استخباراتية، حيث إنه من المعروف لدى الكثيرين أن الاختراق يكون من خلال هاكرز، ولكن الذى حدث أن تطبيق شهير، وهو سيجنال، أصبح هو من يهدد مخترقيه المحتملين، الأمر الذى جعل الكثيرون يتسائلون لماذا قام مؤسس تطبيق سيجنال باختراق هذه الشركة.

مع بطارية تدوم 11 يوما.. جارمن تطرح الجيل الجديد من ساعاتها الذكية Venu 2 و Venu 2S.. فيديو وصور



أعلنت شركة جارمن Garmin، عن الجيل الثاني من سلسلة ساعاتها Venu الذكية، والتي تضم طرازين هما Venu 2 و Venu 2S، ويأتي النموذجان الموجهان للياقة البدنية مدعومان بمجموعة كبيرة من الميزات الصحية من بينها ميزتي لتتبع النوم إلى جانب أوات قياس الحركة والنبض والتنفس.

آيفون وأندرويد.. تويتر يتيح تحميل وعرض الصور بجودة 4K



قام موقع Twitter تويتر بتوفير واحدة من أهم الميزات على الإطلاق، وهى خيار تحميل وعرض الصور بجودة 4K ، فائقة الدقة، وذلك لجميع مستخدميه على هواتف آيفون وأندرويد ، حيث سيكون بإمكان المستخدمين تحميل وعرض وارسال الصور بجودة فائقة.

قريبا.. هواوي تقدم هاتفي Mate 40 Pro و Mate X2 بشبكة الـ 4G



تخطط شركة هواوي Huawei، للبدء في بيع إصدارتها العاملة بشبكات الجيل الرابع 4G، من هاتفها الرائد Mate 40 Pro، والهاتف القابل للطي Mate X2 في الصين قريبا.

خطة آبل تثير ذعر فيسبوك وتقضى على واتساب



تعمل شركة آبل Apple، على تحديثا رئيسيا لنظامها الأساسي للجوال iOS، والذي سيشق طريقه إلى هواتف آيفون بشكل رسمى خلال الأسبوع المقبل، حيث تركز بعض التغيرات في إصدار iOS 14.5 القادم، بشكل أساسي على حماية خصوصية المستخدم.

ميزة مفيدة بـ تيليجرام تساعدك على مشاركة منشورات القنوات بسهولة



يحوى تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، على الكثير من المزايا والوظائف من بينها المجموعات والقنوات العامة التي يمكنك الانضمام إليها، كما تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها أى شبكة اجتماعية تقليدية مثل تويتر أو Reddit.

بسعر منافس.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف متطور لشبكات 5G قريبا

قدمت شركة أوبو Oppo، خلال الأيام القليلة الماضية، هاتفا ذكيا يعمل بتقنية اتصال شبكات الجيل الخامس، والذي انطلق إلى الأسواق الهندية تحت عنوان A74 5G، ويتوفر مقابل سعر 240 دولار أمريكي.

5 خطوات بسيطة لحل هذه المشكلة في واتساب

واجه بعض مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف أندرويد مشكلة كبيرة، تجعلهم يفقدون محتوى الوسائط الخاص بهم، وعلى ما يبدو أن المشكلة الجديدة ظهرت مع التحديثات الأخيرة للتطبيق.