مواطن يستغيث بالمسئولين لتركيب وتر صناعي لابنته على نفقة الدولة

ارسل القارئ أحمد زكريا شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد مناشدا المسؤلين علاج ابنته على نفقة الدولة.

وقال زكريا في شكواه تعاني ابنتي سلمي احمد زكريا وهي عام ونصف من قطع في وتر اصبع يدها اليمني وحتاج إلى عملية تركيب وتر صناعي وتكلفة هذه العملية عالية جدا وانا لا أملك المال اللازم لهذه العملية.

وأشار احمد زكريا أن أغلب المستشفيات لا يوجد بها هذه العمليات وتحتاج إلى أن تتم العملية في مستشفى كبيرة مشيرا انه مقيم بمحافظة الشرقية وتحتاج العملية في أسرع وقت ممكن.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على01092403067.



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