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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بالمسئولين لتركيب وتر صناعي لابنته على نفقة الدولة

صدى البلد

ارسل القارئ أحمد زكريا شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد مناشدا المسؤلين علاج ابنته على نفقة الدولة.

وقال زكريا في شكواه تعاني ابنتي سلمي احمد زكريا وهي عام ونصف من قطع في وتر اصبع يدها اليمني وحتاج إلى عملية تركيب وتر صناعي وتكلفة هذه العملية عالية جدا وانا لا أملك المال اللازم لهذه العملية.

وأشار احمد زكريا أن أغلب المستشفيات لا يوجد بها هذه العمليات وتحتاج إلى أن تتم العملية في مستشفى كبيرة مشيرا انه مقيم بمحافظة الشرقية وتحتاج العملية في أسرع وقت ممكن.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على01092403067.


يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شكاوى المواطنين الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين

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