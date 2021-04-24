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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

19 عقارا تكلفتها 150 مليون جنيه... محافظ شمال سيناء يفتتح مشروعات جديدة في منطقة المساعيد بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يفتتح مشروعات جديدة فى منطقة المساعيد

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إجمالي العقارات التي تم العمل عليها ١٠٥ عقار ، مؤكدا أنه سيتم طرح ١٠ عقارات فى المرحلة الجديدة .


و أوضح "شوشة " خلال لقائه على قناة "ten" أنه تم اليوم افتتاح ١٩ عقار و تكلفتها ١٥٠ مليون جنيه. 


وأضاف "محافظ شمال سيناء "، أن إجمالى تكلفة المشروع حوالى نصف مليار جنيه، منوها إلى أن ذلك المشروع سيضمن للمواطنين حياة كريمة ،و ناشدهم بالمحافظة على نظافة المكان .


و أكد أن منطقة المساعيد  أصبحت نموذج يحتذى به فى العريش حيث تم تجهيزها بجميع المرافق مياه و كهرباء وغاز ، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هى الوحيدة التى يتواجد بها المياه ٢٤ ساعة و هى أيضا المنطقة التى سفلتة الطرق فيها بالكامل .

محافظ شمال سيناء عقارات فى المرحلة الجديدة لواء محمد عبدالفضيل شوشة حياة كريمة منطقة المساعيد العريش

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