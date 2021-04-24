الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة البنك الأهلي مساء الأحد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة عقب التدريب الأخير للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.