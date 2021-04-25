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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. فيروس غامض يتسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك

لبنان.. فيروس غامض
لبنان.. فيروس غامض يتسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك

تسبب فيروس غامض في نفوق كميات كبيرة من الأسماك في بحيرة القرعون في وسط سهل البقاع في لبنان، فيما طالب مسؤولو الصحة بسرعة تفعيل مشروع تنظيف النهر الأشهر في لبنان، الذي يزيد طوله عن 170 كلم.

وقال مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية إن المشكلة ليست جديدة، بل هي من عمر تلوث بحيرة القرعون وإهمال مشاريع المجاري الصحية من قرى حوض الليطاني الذي أغرق البحيرة بـ60 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وتابع "لاحظنا مؤخراً نفوق كميات كبيرة من الأسماك، وبالتعاون مع المعنيين وأطباء بيطريين وبعد فحص عينات من الأسماك النافقة.. تبين أن سبب نفوقها نزيف داخلي ناتج إما عن فيروس أو تسمم بالمبيدات الزراعية، والأرجح أن السبب الأبرز هو تلوث بحيرة القرعون".

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وأشار علوية  إلى "غياب الجهات الصحية والقانونية عن محاسبة بعض المخالفين الذين يقومون بجمع ما يقارب 400 لـ600 طن من السمك النافق من بحيرة القرعون وبيعها في مختلف المناطق اللبنانية".

وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعية حماية الطبيعة في لبنان من وباء فيروسي يصيب نوعا محددا أو فصيلة معينة من الأسماك في بحيرة القرعون شرق لبنان.

وأشار بيان مشترك صادر عن المصلحة والجمعية إلى أن هذا الوباء يفاقم أزمة الأسماك في الليطاني التي تعاني من جراء التلوث الكيميائي والبيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية الصناعية والزراعية والسكنية والتي لا تصلح للأكل.

وطالب البيان الأجهزة الامنية والسلطات الرقابية والقضاء بالتشدد في قمع أي مخالفة لقرار حظر الصيد في البحيرة قطعياً.

كان مجلس النواب اللبناني أقر منذ عدة سنوات قانونا لتنظيف مجرى نهر الليطاني من منبعه إلى مصبه وبخاصة بحيرة القرعون التي يرتفع فيها مستوى التلوث بمجاري الصرف الصحي ومخلفات المصانع في البقاعين الوسط والغربي.

لبنان نفوق أسماك بحيرة القرعون اخبار العالم نهر لبنان

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