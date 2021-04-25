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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذا السبب.. البنتاجون تمنح شركة "غامضة" السيطرة على 175 مليون عنوان مستخدم

اختراقات شبكة الانترنت
اختراقات شبكة الانترنت

منحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، شركة صغيرة في ولاية فلوريدا السيطرة على مجموعة ضخمة من عناوين IP الخاصة بها على شبكة الإنترنت، وصلت إلى 175 مليون عنوان وذلك من أجل العثور على ثغرات ضمن شبكتها، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، بدأت شركة Global Resource Systems - وهي شركة ناشئة يقع مقرها في فلوريدا الأمريكية تعمل على شبكات الكمبيوتر العالمية - الوصول لعناوين IP الخاصة بالبنتاجون منذ 20 يناير الماضي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة "جهد تجريبي" لتحديد نقاط الضعف المحتملة، و "منع الاستخدام غير المصرح به لمساحة عنوان IP الخاص بوزارة الدفاع"، حسبما صرح المتحدث باسم البنتاجون للصحيفة الأمريكية.

ويتم تشغيل المبادرة من قبل مجموعة داخل البنتاجون تسمى Defense Digital Service، والتي تعمل على حل المشاكل وتجري تجارب تكنولوجية للجيش، وتقدم المجموعة تقاريرها مباشرة إلى وزير الدفاع الأمريكي.

وردا على سبب اختيار وزارة الدفاع لشركة “غامضة” كما وصفتها الصحيفة الأمريكية، والتي تعد شركة حديثة التأسيس حيث أنها لم تكن موجودة قبل شهر سبتمبر الماضي، قال بريت جولدشتاين، رئيس الخدمة الإلكترونية للدفاع في الوزارة والتي تدير المشروع:" إن الجيش يأمل في تحديد نقاط الضعف المحتملة، لتقييم ومنع الاستخدام غير المصرح به لمساحة عنوان IP الخاص بوزارة الدفاع".

وأضافت: “ إننا نأمل في ”تحديد نقاط الضعف المحتملة" كجزء من الجهود المبذولة للوزارة من أجل الدفاع عن شبكتها على الإنترنت ضد الاختراقات الإلكترونية من قبل الأعداء العالميين، الذين يتسللون باستمرار إلى الشبكات الأمريكية، حيث يبدأ عملهم أحيانًا من كتل عناوين الإنترنت الغير المستخدمة".

وأشار بعض خبراء الأمن السيبراني إلى أنه من المحتمل أن يستخدم البنتاجون بعض العناوين الـ IP، التي تم الإعلان عنها مؤخرا لإنشاء "مواضع جذب"، وهي عبارة عن مجموعة أجهزة تم وضعها إلى جانب نقاط الضعف كفخ لجذب المتسللين من دول أخرى، والذين يحاولون باستمرار اختراق الشبكات الأمريكية. 

البنتاجون الانترنت وزارة الدفاع الأمريكية واشنطن بوست شبكة الإنترنت

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