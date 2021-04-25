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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم صلاح ورفاقه في خطر|ماذا يحتاج ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟

صدى البلد

يواصل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نتائجه الكارثية، في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد تعادله المخيب أمام نيوكاسل، أمس السبت، بنتيجة 1 -1، ضمن منافسات الجولة الـ 33.

محمد صلاح سجل هدف ليفربول في الدقيقة الثالثة، بينما أحرز نيوكاسل هدفا قاتلا، في الدقيقة 95، عن طريق جوزيف ويلوك.

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ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 99 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، أصبح حلمه الآن، هو إنهاء الموسم في المربع الذهبي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بعدما فقد فرص التتويج بأي لقب هذا الموسم سواء محليا أو قاريا.

فريق مانشستر سيتي ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رسميا، حيث يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 77 نقطة، ايضا مانشستر يونايتد ضمن الصعود إلى التشامبيونزليج بنسبة كبيرة حيث يتواجد في المركز الثاني بـ 66 نقطة.

ليستر سيتي وتشيلسي ووست هام وليفربول وتوتنهام وإيفرتون، يتصارعون للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيصعد فريقين من الـ 6 فرق.

يحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، ويحل تشيلسي رابعا بـ 58 نقطة، ووست هام خامسا بـ 55 نقطة، وليفربول سادسا بـ 54 نقطة، وتوتنهام سابعا 53 نقطة، وإيفرتون ثامنا بـ 52 نقطة.

ماذا يحتاج ليفربول للتأخل إلى دوري أبطال أوروبا؟

الفوز بالخمس مباريات المتبقية لن يكفي ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الريدز أيضا إلى فقدان تشيلسي 4 نقاط، وتعثر وست هام في أي مباراة مقبلة سواء بالتعادل أو بالهزيمة، أو  فقدان ليستر سيتي 5 نقاط، مع تعثر وست هام أيضا في أي لقاء.

 

 

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