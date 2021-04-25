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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مؤثر من كلوب عقب تعادل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

صدى البلد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي عن رأيه في سر أزمة الفريق في ظل تدهور الأداء خلال الفترة الماضية والتي كان اخرها امس عقب التعادل امام نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وأكد كلوب في تصريحات لـ وكالة الانباء البريطانية  “ بي ايه ميديا ” أن وضع الفريق اصبح حرج للغايه حيث انه يعاني من أزمة هجومية لابد من حلها 

 

وأضاف أن اللوم يقع على اللاعبين والجهاز الفني للفريق لذلك يجب الاعتراف بالامر 

 

وأكمل ان " الأمر لا يتعلق بالمعجزات مشددا ان العمل الجاد والتركيز لابد ان يكونا سلاح الفريق لتخطي تلك المرحلة الصعبة 

 

وتابع ان نتائج الفريق مخيبة للآمال ولكنه يسعى لحل تلك الأزمة مشددا ان الامر ليس سهل قائلا “ في مثل تلك النتائج لن يقطع شوط كبير للامام 

 

أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف ليفربول من كرة تسلمها داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار حارس نيوكاسل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 95 سجل نيوكاسل هدفا قاتلا في شباك ليفربول.

كان ليفربول تعادل أمام ليدز يونايتد 1 - 1، في الجولة الماضية.

 

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول الانجليزي نيوكاسل ليفربول يورجن كلوب

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