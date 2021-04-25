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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوافل أبواب الخير تصل القليوبية.. تحيا مصر يوفر 134 طن مواد غذائية ودواجن لـ 10 آلاف أسرة بالمحافظة

صدى البلد

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. 


واستقبل اليوم محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان ، قافلة أبواب الخير وتتضمن 120 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 14.4 طن من الدواجن ليتم توزيعها على 10 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة.

 

قوافل حملة أبواب الخير تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي


من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن القوافل قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 342 ألف أسرة في 18 محافظة حتى الآن هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط ومن المزمع الاستمرار في عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة.

 

وأضاف أن قوافل الحملة مستمرة في توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.


وأوضح عبد الفتاح أن الحملة تقوم أيضا بتوفير 35500 وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 16 محافظة يوميا، منها 1500 وجبة إفطار في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة مطاعم أمريكانا، وذلك بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية الجافة.


كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الحملة تستهدف المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة في المناطق النائية، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان ، وشمال سيناء .


يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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سوهاج الدواجن وزارة التضامن الاجتماعي عبد الفتاح السيسي محافظ القليوبية أبواب محافظة القليوبية شمال سيناء

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