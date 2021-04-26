عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

صدى البلد

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 14 رمضان .. يزداد البحث في محركات البحث العالمية وخاصة المحرك العالمي جوجل عن موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، ولذلك ننشر موعد أذان الفجر والمغرب في الرابع عشر من رمضان 2021 كما ننشر إمساكية شهر رمضان 2021 في مصر.

مواقيت الصلاة اليوم فى الرابع عشر من رمضان 2021 

السحور 1:23، إمساك 3:23،  الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53،  العصر 3:29، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52 .

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة. 

 

اقرأ أيضًا| 6 كلمات دعا بها رسول الله قبل نومه.. داوم عليها
 

دعاء تفريج الهموم في رمضان.. ردده ساعة الإفطار أو عند قيام الليل

إمساكية شهر رمضان 2021 

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28. 

موعد أذان الفجر أذان الفجر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

ترشيحاتنا

فيديو| القوات الإسرائيلية تؤكد فشل إطلاق صاروخ من غزة

الزمالك يطلب من أسامة نبيه الاستمرار لحين انتهاء لقاء البنك الأهلي

أمين اللجنة التشريعية : تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات

لطلبة الجامعات .. أفضل ميزات لتسهيل البحث وحفظ المحتوى على متصفح جوجل .. صور

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

استقالة أسامه نبيه من منصبه داخل نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

لا أبحاث ولا أوراق بحثية.. خالد عبد الغفار يعلن بشرى سارة لطلبة الكليات

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ