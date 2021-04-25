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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يجتمع مع أبطال المصارعة الرومانية المتأهلين لأولمبياد طوكيو

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية اليوم، الأحد، بديوان الوزارة، اجتماعا مع لاعبي منتخب مصر للمصارعة الرومانية المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021؛ للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفترة المقبلة استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

 

حضر الاجتماع المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار، ونائبه اللواء محمد محمود، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، والدكتور وليد الملاح شركة روابط، واللاعبون "محمد ابراهيم كيشو، هيثم فهمي، محمد مصطفى، عبد اللطيف منيع".

 

وطالب الدكتور أشرف صبحي، اللاعبين بالتركيز التام في الفترة الراهنة في تدريباتهم، وقيام اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع اتحاد المصارعة في توفير كافة الاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم، وإنهاء إجراءات المعسكر الخارجي المقرر إقامته لهم بدولة بولندا استعداداً للأولمبياد.

 

واتفق الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية مع اللاعبين على تقديم الخطة التدريبية الكاملة لهم، وجميع احتياجاتهم إلى اللجنة الأولمبية للتنسيق والمتابعة مع اتحاد المصارعة في تنفيذها، إضافة إلى توفير زملاء تدريب لهم من لاعبي المنتخب في نفس الأوزان للتدرب معهم وفق التوقيتات التي سترد بالخطة التدريبية.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة تقديم كل الدعم والمساندة لأبطال مصر الرياضيين بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المعنية في سبيل استدامة تحقيق الإنجازات، ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.

 

ومن جانبهم، أكد لاعبو المصارعة الرومانية - المتأهلون إلى أولمبياد طوكيو- على التزامهم الفترة المقبلة بخططهم التدريبية، والتركيز في المعسكرات التدريبية في إطار الاستعداد والتأهيل اللائق للأولمبياد سعياً لتحقيق ميداليات اوليمبية لمصر.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية منتخب مصر للمصارعة الرومانية اولمبياد طوكيو ياسر إدريس اللجنة الاولمبية شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار

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