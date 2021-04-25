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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا وأمريكا تعلنان دعم الهند بالمعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا

فرنسا وأمريكا تعلنان
فرنسا وأمريكا تعلنان دعم الهند بالمعدات لمكافحة كورونا

أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا تعتزم توفير "دعم كبير بالأكسيجين" إلى دولة الهند، كما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا مماثل.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن قررت إرسال مساعدات فورية إلى الهند، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال سوليفان إفي بيان صادر عن البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لتوفير الموارد والإمدادات للهند.

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وأضاف المسؤول الأمريكي "حددنا إمدادات من العلاجات واختبارات التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية التي سيتم توفيرها على الفور للهند".

وكانت سفارة الهند في السعودية قالت إنه تم شحن 80 مليون طن من الأكسجين إلى الهند بالشركة مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل واللوجستيات، وشركة "لايند" في مجال الغاز الطبيعي.

وذكرت السفارة في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "خالص شكرنا لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على مساعدتها ودعمها وتعاونها".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مستشفيات الهند المكتظة بإصابات فيروس كورونا نقصاً في الأكسجين، ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين من أقاصي البلاد إلى دلهي.

وأضافت السفارة الهندية، أنها تقوم بتأمين 5 آلاف أسطوانة أكسجين طبية أخرى من السعودية.

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