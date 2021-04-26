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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سماح أنور: ربنا يتحب فقط.. واللى بيخاف منه هو اللى ما يعرفوش.. فيديو

سماح أنور
سماح أنور

ردت الفنانة سماح أنور عن سبب عدم ارتدائها للحجاب قائلة: أغطى شعرى ليه ..الأئمة أجمعوا أن هو فرض وفسروا كلام ربنا بكده ، طيب أنا ممكن أفسر كلام ربنا على أنه مش كده.

 

تابعت سماح أنور، خلال لقائها فى برنامج لحظات جريئة مع الإعلامى أحمد سالم،: أنا بشوف محجبين كثير فى الشارع لابسين استرتش ره يبقى اسمه حجاب، لافتة: أنا لو حطيت على دماغى بتخنق ومش قضيتى إذا كان الحجاب فرض أو لا ..وربنا هو اللى هيحاسبنى هو خلقنى بشعرى .

 

وصرحت سماح أنور: ربنا يتحب فقط لكن ما يتخافش منه ..اللى بيخاف من ربنا هو اللى مايعرفش ربنا مش أنا .

 

قالت الفنانة سماح أنور ، إن أكثر الشائعات المضحكة التى تعرضت لها أنها "مسترجلة"، لافتة أن هذا اللقب أطلق عليها بسبب طبيعة أدوارها فى الضرب والأكشن والتعامل مع الرجال بخشونة.

 

وأضافت سماح أنور خلال لقائها في برنامج لحظات جريئة مع الإعلامي أحمد سالم: “أنا عايشة براحتي وبنام براحتي ومتفرغة لشغلي وإبني وأحلامي، لأن دي الطبيعة اللي المفروض أي ست تعيشها لو عندها طموح وأحلام”.

 

وتابعت سماح أنور، أن الرجل لا يستطيع أن يعيش بدون زوجة، ولكن الست قادرة على ذلك. 

 

وعن رأيها في المهرجانات، قالت سماح أنور: "المهرجانات تحت السلم زادت أوي، وأصحابها بيتفاخروا بجوائز مالهاش معني".

سماح انور

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