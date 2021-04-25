"أنت قليل الأدب"..شاهد | رد فعل نوال الزغبي بعد ما عرفت أنه مقلب

رد فعل الفنانة نوال الزغبي ضيفة اليوم في برنامج " 5 نجوم " وهذا بعد إقناعها بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنانة غادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي لعمل مقلب بها أثناء جلوسهم فوق سطح مركب وسط النيل .

اكتشفت الفنانة نوال الزغبي حقيقة المقلب الذى تم عملة بها من قبل الـ 3 فنانين وتطاولت علي محمد الشرنوبي قائلة "أنت قليل الأدب "



ومن المؤكد أن برنامج خمس نجوم يعرض على قناة "ام بي سي مصر " يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن برنامج خمس نجوم، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

