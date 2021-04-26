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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة البرلمان تناقش خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية الجديدة بحضور وزيرة التخطيط

مجلس النواب
مجلس النواب

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها أمس الأحد، لمناقشة بعض المقترحات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب .

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشــة البيـــان الــذي ســـتلقيه الســيدة الدكتورة وزيــرة التخطـــيط والتنميــة الإقتصادية أمــام المجلـــس بجلســــته المنعقــــدة بتــــاريخ 25/4/2021 ،بشــأن مشــــروع خطــــة التنميــــة الاقتصــادية و الاجتماعيــــة للسنة المالية 2021/2022، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط.

كما يتم استمرار مناقشـــة البيـــان الـــذي ســـتلقيه الـــدكتورة وزيـــرة التخطـــيط والتنميـــة الإقتصـــادية أمـــام المجلـــــس بجلســــــته المنعقـــــدة بتــــــاريخ 25/4/2021 ،بشـــــأن مشــــــروع خطــــــة التنميــــــة الإقتصــــــادية والأجتماعية للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

اللجنة الإقتصادية

كما تستكمل لجنة الشئون الإقتصادية نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد "مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة".
 

النواب المالية البرلمان مجلس الوزراء مجلس النواب هالة السعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة

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