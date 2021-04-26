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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن الصيد بقطاع غزة

مستوطنات قطاع غزة
مستوطنات قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة كليا، ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الليلة.

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قرار عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد صواريخ غزة الأخيرة

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سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية حول قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

وأضافت مصادر عبرية وفق شبكة قدس أن مستوطنين في مستوطنة كيسوفيم بغلاف قطاع غزة، تحدثوا عن سماع دوي انفجار قبل قليل.

 

وتابعت المصادر العبرية أن دوي الانفجارات جاء نتيجة محاولات القبة الحديدية التصدي لرشقة صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية نحو غلاف قطاع غزة.

 

فيما انفجر صاروخ أطلق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في ساعة متأخرة من ليل الأحد داخل غزة بحسب الجيش الإسرائيلي.

 

وغرد الجيش الإسرائيلي على تويتر بأنه تم إطلاق صاروخ من غزة، في حوالي الساعة 11:00 مساءً ، بالتوقيت المحلي ، يوم الأحد (20:00 بتوقيت جرينتش)  

ونشرت إذاعة كان الإسرائيلية على موقع تويتر مقطع فيديو لإطلاق الصاروخ.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، تم إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ، مع اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلية.

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