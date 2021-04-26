حفل الأوسكار.. فرانسيس مكدورماند تحصد ثالث جائزة أفضل ممثلة في تاريخها

فازت الممثلة الأمريكية فرانسيس مكدورماند بثالث جائزة أفضل ممثلة في دور بطولة لها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ93، محققة رقم تاريخي في مشوارها الفني.

فرانسيس مكدورماند هي بطلة فيلم Nomadland الذي حصد جائزة الأوسكار كأفضل فيلم سينمائي هذا العام،فيما نالت مخرجته كلوي تشاو جائزة أفضل مخرج.

فيلم Nomadland

NOMADLAND بطولة فرانسيس مكدورماند، ويتتبع رحلة سيدة تهرب من الحياة اليومية الاعتيادية، وتعيش مغامرة العيش في سيارة للرحل، لا تعتمد في حياتها على وظيفة محددة وتتنقل من مكان لآخر هربا من ضغوط الحياة.

الفيلم رشح لجائزة أفضل ممثلة، ومخرج، سيناريو، تصوير سينمائي، ويمكن مشاهدتهم قبل الحفل على منصات هولو وأمازون وآبل تي في.

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.