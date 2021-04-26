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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تزيد الحموضة.. لازم تبعد عنها

5 اطعمة تزيد الحموضة
5 اطعمة تزيد الحموضة .. لازم تبعد عنها

توجد عدة اطعمة تزيد الحموضة وتسبب الشعور بالالم والانزعاج بالمعدة مما يحتم عدم تناولها الا بمقدار بسيط جدا وشكل غير منتظم .

وتوجد اطعمة تزيد الحموضة  نستهلكها يوميا دون أن ندرك أنها السبب فى معانتنا ومنها البصل النئ فبالرغم من فوائده العديدة إلا أنه من أكبر أسباب الصابة بالحموضة.

اليكم 5 اطعمة تزيد الحموضة شائعة فى النظام الغذائي الخاص بمعظمنا، وذلك وفقا لما ذكره موقع “ healthline ”.
 

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قلل القهوة

تشير بعض الأدلة إلى أن الكافيين هو الجاني المحتمل حيث يضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية

بالإضافة إلى ذلك ، تبين أن شرب القهوة منزوعة الكافيين يقلل من ارتجاع المريء مقارنة بالقهوة العادية 

لم تجد إحدى الدراسات أي آثار ضارة عندما تناول مرضى ارتجاع المريء القهوة مباشرة بعد الوجبات ، مقارنة بكمية مساوية من الماء الدافئ. ومع ذلك ، زادت القهوة من مدة نوبات الارتجاع بين الوجبات

بالإضافة إلى ذلك ، وجد تحليل للدراسات القائمة على الملاحظة عدم وجود آثار كبيرة لتناول القهوة على الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا لمرض ارتجاع المريء.

ومع ذلك ، عندما تم فحص علامات ارتداد الحمض بكاميرا صغيرة ، ارتبط استهلاك القهوة بتلف حمضي أكبر في المريء ما إذا كان تناول القهوة يؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض قد يعتمد على الفرد. 

 تجنب البصل النيء


هناك عدة اطعمة تزيد الحموضة من بينها البصل أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أن تناول وجبة تحتوي على البصل الخام زاد بشكل كبير من حرقة المعدة والارتجاع الحمضي والتجشؤ مقارنة بوجبة مماثلة لا تحتوي على البصل قد يشير التجشؤ المتكرر إلى إنتاج المزيد من الغاز بسبب ،الكميات الكبيرة من الألياف القابلة للتخمير في البصل 

قد يتسبب البصل النيء أيضًا في تهيج بطانة المريء ، مما يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة.

مهما كان السبب ، إذا كنت تشعر بأن تناول البصل النيء يزيد الأعراض سوءًا ، فعليك تجنب ذلك.

 الحد من المشروبات الغازية


يُنصح أحيانًا مرضى الارتجاع المعدي المريئي بالحد من تناول المشروبات الغازية.

وجدت إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة أن المشروبات الغازية كانت مرتبطة بزيادة أعراض ارتداد الحمض 

أيضًا ، تُظهر الدراسات الخاضعة للرقابة أن شرب المياه الغازية يضعف مؤقتًا العضلة العاصرة للمريء السفلية ، مقارنة بشرب الماء العادي 

قلل عصير الحمضيات
 

الحمضيات ضمن قائمة اطعمة تزيد الحموضة في دراسة أجريت على 400 مريض بالارتجاع المعدي المريئي ، أفاد 72٪ أن عصير البرتقال أو الجريب فروت أدى إلى تفاقم أعراض ارتداد الحمض لديهم

نظرًا لأن عصير الحمضيات لا يضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية ، فمن المحتمل أن بعض مكوناته تهيج بطانة المريء .

في حين أن عصير الحمضيات ربما لا يسبب ارتجاع الحمض ، إلا أنه يمكن أن يجعل حرقة المعدة أسوأ بشكل مؤقت.

 

قلل من الشوكولاتة


يُنصح مرضى الارتجاع المعدي المريئي أحيانًا بتجنب أو الحد من استهلاكهم للشوكولاتة ، ومع ذلك ، فإن الدليل على هذه التوصية ضعيف.

وجدت دراسة  أن شرب مشروب الشوكولاتة يزيد من كمية الحمض في المريء ، مقارنةً بالعلاج الوهمي، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل التوصل إلى أي استنتاجات قوية حول تأثيرات الشوكولاتة على أعراض الارتجاع.

وبصفة عامة هناك اطعمة تزيد الحموضة حال الاسراف منها ولكن اذا تم تناولها بكميات قليلة فلن يصاب الانسان بأى مشكلات فى المعدة.

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