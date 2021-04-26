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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة.. وحملات مكثفة على " الملصق الالكتروني"

حملات مرورية صورة
حملات مرورية " صورة ارشيفية "

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة  سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، ماعدا بعض المحاور بشرق القاهرة التي تشهد مشروعات تطوير للطرق والكباري ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، وأن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم و الاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز ، ميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني".

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مرور القاهرة: حالة الطرق هادئة ورسالة تحذير من تجاوز السرعات بالمدينة

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات ، مؤكدا على تكثيف الحملات على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب التراخيص من غير الملتزمين.

وأكد المصدر ان هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الان .

سيولة مرورية مشروعات تطوير للطرق والكباري مرور القاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة الملصق الالكترونى

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