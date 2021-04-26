أحمد كريمة: حسن البنا جعل أركان الإسلام 12 وليس 5.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أنه لا توجد بيعة دينية لغير الله ورسولة مؤكدا أن الأحاديث والقرآن الكريم أكدت ذلك.

وأضاف كريمة خلال لقاء له لفضائية الحدث اليوم أن هناك بيعة سياسية وهو ما يسمى الانتخابات مشيرا إلى أنه لا علاقة لها بالتشريع الإسلامي.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن جماعة الإخوان قاموا بالبيعة للمرشد مؤكدا أن حسن البنا عندما أنشأ جماعة الإخوان أكد أن النظام من 12 ركنا منها البيعة للمرشد وليس لله ورسوله وذلك ضمانا لقيادة القطيع من أتباعه.

وأشار كريمة إلى أن الإنسان المسلم الذي كرمه الله بالعقل وميزه الله بالإرادة وجعل له الفهم والإدرك لا يمكن أن يساق مثلما ترغب به تلك الجماعة.