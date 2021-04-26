"الإسكان" تكشف أهمية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بشكل آمن .. فيديو

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان ، إن إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي المتواجدة في مصر العاملة تصل الي 480 محطة معالجة ما بين معالجة ثنائية وثلاثية متقدمة .

وأضاف نائب وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة "المذاع علي القناة "الاولي المصرية " : أن وزارة الزراعة انتهجت على مدار الـ 3 سنوات الماضية خطة طموحة لتحسين وضع المجاري المائية المتواجدة في مصر لتحسين أوضاعها وبالتبعية يتم تحسين صحة المواطن وبالتالي نحافظ علي المحاصيل الزراعية .

وأوضح نائب وزير الإسكان ، أن الصعيد به 60 محطة معالجة صرف صحي ثنائي وثلاثي في 9 محافظات مختلفة وقمنا باستخدام استراتيجيات جديدة بناء علي تكنولوجية جديدة للتعامل مع الصرف الصحي لإعادة استخدامه بشكل آمن في العديد من المجالات .



