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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في الجولة الـ 33 بـ الدورى الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

دخل محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي المنافسة على أفضل لاعب في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج ” . 

 

وأعلن الحساب الرسمي لـ الدورى الانجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ترشح محمد صلاح برفقة كلا من ماكجولدريك لاعب شيفيلد يونايتد، وكريس وود لاعب وست بروميتش ألبيون، وكليتشي إيهانتشيو لاعب ليستر سيتي.

 

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة ليفربول ونيوكاسل التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف ليفربول من كرة تسلمها داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار حارس نيوكاسل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

 

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم بمسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ويحتل محمد صلاح الصراع، المركز الثانى بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفا،  خلف هاري كين، نجم توتنهام الذى ينفرد بالصدارة برصيد 21 هدفا.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي البريميرليج ليفربول توتنهام

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