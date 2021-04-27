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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوزي كان عايز يتجوزك

جوزي كان عايز يتجوزك؟.. بوسي شلبي تفاجئ إيناس الدغيدى بسؤال محرج

بوسي شلبي
بوسي شلبي

وجهت المخرجة إيناس الدغيدى سؤالا محرجا للإعلامية بوسي شلبي، أثناء حديثهما :"ماذا لو كنتي مكاني مذيعة في البرنامج" ، فردت عليها بوسى شلبي قائلة :"لو كنت مكانك هكون لطيفة طبعا".

وفاجأت"بوسي شلبي"  إيناس الدغيدى خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"على قناة "القاهرة والناس" : بسؤالها "لو كنت مكانك هسالك بطريقتك انتي والسؤال هو ، هل جوزي طلب ايدك زمان؟ ". 

وأجابت المخرجة إيناس الدغيدى على سؤال بوسي شلبي مندهشة قائلة : مطلبنيش رسمي لكن نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزهولي  وندمت اني متجوزتش محمود عبد العزيز وهو اللي عرفنا على بعض وبعدها بقينا أصحاب". 

ايناس الدغيدى بوسي شلبي محمود عبد العزيز القاهرة والناس ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” برنامج شيخ الحارة أخبار االتوك شو أخبار المشاهير على السوشيال ميديا

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