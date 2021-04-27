جوزي كان عايز يتجوزك؟.. بوسي شلبي تفاجئ إيناس الدغيدى بسؤال محرج

جوزي كان عايز يتجوزك

وجهت المخرجة إيناس الدغيدى سؤالا محرجا للإعلامية بوسي شلبي، أثناء حديثهما :"ماذا لو كنتي مكاني مذيعة في البرنامج" ، فردت عليها بوسى شلبي قائلة :"لو كنت مكانك هكون لطيفة طبعا".

وفاجأت"بوسي شلبي" إيناس الدغيدى خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"على قناة "القاهرة والناس" : بسؤالها "لو كنت مكانك هسالك بطريقتك انتي والسؤال هو ، هل جوزي طلب ايدك زمان؟ ".

وأجابت المخرجة إيناس الدغيدى على سؤال بوسي شلبي مندهشة قائلة : مطلبنيش رسمي لكن نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزهولي وندمت اني متجوزتش محمود عبد العزيز وهو اللي عرفنا على بعض وبعدها بقينا أصحاب".