أمريكا تكشف العلاقة بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب

قالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن المراكز لم تجد صلة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت والينسكي في إفادة صحفية: "لم نر أي إشارة وبحثنا عمداً عن الإشارة في أكثر من 200 مليون جرعة أعطيناها".

وقالت إن مركز السيطرة على الأمراض على اتصال مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن تحقيقها في 14 حالة من حالات التهاب القلب أو التهاب عضلة القلب بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم من خلال الخدمات الصحية للجيش.

وأضافت:"إنها فئة ديموجرافية مختلفة عما نراه عادة وسنعمل مع وزارة الدفاع لفهم ما يحدث في تلك الحالات الـ 14".

استهدف برنامج التطعيم الأمريكي كبار السن من الأمريكيين أولاً، وكانت المخاوف بشأن التهاب عضلة القلب لدى الأشخاص الأصغر سنًا الذين تم تطعيمهم. تلقى ما لا يقل عن 17.9 مليون شخص في الولايات المتحدة دون سن 30 عامًا جرعة واحدة من لقاح كورونا، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الأحد إنها تدرس عددًا صغيرًا من حالات التهاب عضلة القلب لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، على الرغم من أنها لم تتوصل إلى أي استنتاجات بعد. تم الإبلاغ عن معظم الحالات في إسرائيل بين الأشخاص حتى سن 30.

قالت شركة فايزر إنها لم تلاحظ معدلًا أعلى للحالة مما هو متوقع عادة في عموم السكان.

ويشار إلى أنه هناك ارتباط بالأساس بين الإصابة بفيروس كورونا وحالات التهاب عضلة القلب لدى بعض المرضى.