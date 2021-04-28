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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم.. رانيا يوسف تشارك متابعيها بفيديو أثناء أداء التمارين

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت "رانيا"، في الفيديو وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية الشاقة  في الجيم، مرتدية ملابس رياضية جذابة وعلقت؛ "بعد الفطار Have a good workout 💪".
 

وتشارك رانيا يوسف، في مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهما النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.


ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش.

 

مصطفى شعبان الفنانة رانيا يوسف التمارين الرياضية ملابس رياضية مقطع فيديو ملوك الجدعنة

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