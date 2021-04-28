وزير التجارة الماليزي يشارك في إزالة الأمطار بالحرم المكي .. شاهد

أحدثت صورة وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد عزمين علي وهو يساهم في إزالة آثار الأمطار مع موظفي المسجد الحرام، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ونشر وزير التجارة الماليزي صورة له معلقا "اليوم سقط مطر النعمة بغزارة، كنت قادرًا على المساهمة بقليل من الخدمة والطاقة لأكون مع موظفي المسجد الحرام عندما سقطت الأمطار الغزيرة".

ونالت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد النشطاء بمبادرة الوزير الماليزي الذي لم يتوان عن العمل لخدمة المسجد الحرام بجوار عمال النظافة.

وهطلت، أمس الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

كما كثفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.