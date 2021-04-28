زيادة طفيفة.. الطب الوقائي يكشف آخر تطورات وضع كورونا فى مصر

ارتفاع الإصابات

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، اخر تطورات الوضع الوبائي في مصر وخاصة في محافظة سوهاج، مؤكدا أنه تقرر إرسال إمدادات صحية لمحافظات الصعيد، وعلى رأسها سوهاج.

وتابع عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا 2 مليون و200 ألف لتر أكسجين ولا يوجد أي مشكلة في الأكسجين،، لافتا إلى أنه تم رصد زيادة طفيفة في الإصابات، وتأكدنا من كافة الاستعدادات وجاهزة المستشفيات وكفاءة الاكسجين والأدوية والسعة السريرية.

وطمأن رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة: على زيادة إصابات في سوهاج بفيروس كورونا، قائلا :"ليس بالقدر الذى يجرى تصويره، فهى إصابات محدود وزيادة طبيعية".

وتابع أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة كورونا وخلال الفترة ارتفعت نسبة الاصابات لعدة اسباب في مقدمتها العزومات في شهر رمضان والخروجات أيضا لها عامل.

