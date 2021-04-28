مسيرة تامر حسني تشبه عبد الحليم حافظ|رسالة عمرو مصطفى لـ نجم الجيل

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، إنني لا أحب من يقوم بمدحي ومن يعملون معي يعرفون ذلك لافتا أن هناك 8 سنوات من حياته انتهت في الثورة، مؤكدا أن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عندما قال إن مسيرة تامر حسني تشبه عبد الحليم حافظ كان يجامله لأنهما صديقان.



واضاف عمرو مصطفي خلال لقائه في برنامج " العرافة " المذاع علي قناه " المحور " : أن الفنان لا يمكن الحكم عليه إلا بناء علي تاريخه الفني ومن يمكن أن يقال عنهم إنهم صنعوا تاريخا، هو بليغ حمدي والذى قام بعمل دعاء لـ النقشبندي وعايش معنا حتي الآن وقام بعمل أغان لأم كلثوم ولعبد الحليم حافظ وهذا هو التاريخ.

واوضح عمرو مصطفي ، أن تامر حسني يجب عليه أن يستمر في العمل حتي يتم وضعه في التاريخ وتاريخه لا يحتوي إلا علي 4 أغان وأوجه رسالة له "كمل شغل".