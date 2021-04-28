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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي الملك سلمان خاص بديوان المظالم

صدى البلد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين من درجة(قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وترقية خمسة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وترقية ثمانية قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة(قاضي/ج).


وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي “تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي”.

وأكد أن ذلك يتحقق “بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، من خلال ما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق”.
 

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