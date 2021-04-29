خبير نقل: خلال 6 سنوات سنصنع قطارات ومترو أنفاق بـ75% مكونا محليا

قال محمد الصادق عوف الخبير في مجال الطرق والنقل إنه يتم العمل الآن على مترو الانفاق من الخط الثالث مؤكدا أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية وبين شركة "هيونداي" الكورية سواء لـ عربات مترو الانفاق أو القطار السريع.

وأضاف الصادق خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن كل الاتفاقيات السابقة تعتمد على توريد عربات المترو اما الآن سيتم العمل على التصنيع داخل مصر.

وتابع الخبير في مجال الطرق والنقل أنه يتم التوجه لاقامة مصنع بشرق بورسعيد سيكون هناك تصنيع بمكون محلى 29.9% وسترتفع تلك النسبة إلى 50 % خلال 3 سنوات.

وأشار الصادق إلى أنه خلال 6 سنوات سيزيد المكون المحلى بنسبة 75%.