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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. وزير الخارجية المغربي يحل ضيفا على اللوبي اليهودي الأقوى في الولايات المتحدة

لأول مرة.. اللوبي اليهودي الأمريكي يستقبل وزير الخارجية المغربي

صدى البلد

أعلنت اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية "آيباك"، أنها ستستضيفوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الـ6 من مايو بواشنطن.

وظهور بوريطة في هذا اللقاء سيكون أول تواصل علني بين مسؤول مغربي رفيع المستوى وجماعة ضغط في الولايات المتحدة، حيث تعتبر لجنة "آيباك" أكبر لوبي يهودي داعم للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وبحسب قناة I24، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تسجيل امتعاض دوائر القرار في المغرب عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وفي فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه ملف الصحراء.

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وفي 10 ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وبموجب الاتفاق، يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.

وكان إسرائيل والمغرب تبادلا فتح المكاتب الدبلوماسية في الرباط وتل أبيب في التسعينيات حتى عام 2000.

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