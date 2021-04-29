عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين في قصف جنوب مأرب

الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين في قصف جنوب مأرب

صدى البلد

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أمس الأربعاء، إلحاق خسائر بمليشيات الحوثي، إثر عمليات قصف في محافظة مأرب التي تشهد معارك بين الجانبين منذ 100 يوم، شمال شرقي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "مدفعية الجيش قصفت مجاميع للحوثيين كانت تستعد للتسلل باتجاه مواقع في جبهة المشجح بالأطراف الغربية لمأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم وتدمير 6 عربات تابعة لهم".

وأضافت أن "قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي مماثل تجمعات للحوثيين في جبهتي جبل مراد والعبدية جنوب مأرب، أوقع أكثر من 20 قتيلا وجرحى آخرين، علاوة على تدمير آليات قتالية".

في السياق، "نفذت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في أطراف مأرب، كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، حسب الدفاع اليمنية.

الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل في اليمن وتحذر من عواقب وخيمة

قصف مدفعي حوثي على قرى سكنية غرب اليمن

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في معارك عنيفة غرب مأرب

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش اليمني إن قواته كسرت هجوما للحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب، وشنت آخر معاكس دارت على إثره معارك طاحنة استمرت أكثر من 5 ساعات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي الجماعة.

وتأتي المعارك وعمليات القصف غداة إعلان الجيش اليمني السيطرة على مواقع وصفها بـ "الحاكمة" في جبهتي المشجح والكسارة غرب وشمال غربي مأرب، خلال هجمات عكسية لقواته على جماعة الحوثيين.

 

 

اليمن الحوثيين السعودية الحكومة اليمنية الحوثي

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل في اليمن وتحذر من عواقب وخيمة

أبو الغيط: يحذر من كارثة إنسانية في اليمن

قصف مدفعي حوثي على قرى سكنية غرب اليمن

ترشيحاتنا

ماركا: ميسي بات قريبًا من الاستمرار في برشلونة

الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين في قصف جنوب مأرب

ضبط الروبي أخطر تاجر مخدرات بربع كليو شابو و40 تذكرة هيروين

تعرف على عدد ساعات الصوم ووقت الإفطار اليوم

الزمالك يكشف سبب خروج محمد عواد من معسكر لقاء المقاولون

دراسة جديدة..."الوضع الليلي" للهواتف لا يساعد في تحسين النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ