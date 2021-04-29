عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مضاعفات كورونا

تستدعي العناية المركزة فورًا.. مضاعفات فيروس كورونا على الجهاز العصبي للمصاب

مضاعفات كورونا على
مضاعفات كورونا على الجهاز العصبي

قال الدكتور عبد العظيم عجاج، أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب طب القصر العيني، إن هناك أعراضاً أو مضاعفات لكورونا خاصة بالجهاز العصبي، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تحدث جلطة فى المخ أو شلل نصفى أو ضعف بالجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم أو صداع شديد نتيجة الفيروس.


وأضاف "عجاج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المُذاع عبر الفضائية المصرية، أن كورونا من الممكن أن تجعل الشخص يشعر بالتوهان بالوعى، أو التهاب بالمخ، سواء التهاب الأغشية الموجودة بالمخ أو سحائي، مثل الصداع أو السخونة والقيء.


وتابع أنه من الممكن أن يحدث التهاب المخ نفسه أو الحبل الشوكي، لافتاً إلى أن التهاب الحبل الشوكي من الممكن أن يخلق شللا نصفيا أو رباعيا، أو نوبات الصرع أو دوخة أو فقدان تذوق حاسة الشم.


وأكد أن مضاعفات كورونا من الممكن أن يأتى بالتهاب حاد بالأعصاب الطرفية، حيث إنه يبدأ بضعف سريع وحاد فى الصفين ثم يصل إلى اليدين، ثم يؤثر على عضلات الوجه والبلع، متابعًا أن كل تلك المضاعفات تتطلب نقل المصاب إلى العناية المركزة.


 

الجهاز العصبي مضاعفات فيروس كورونا فيروس كورونا جلطة بالمخ شلل نصفي العناية المركزة القصر العينى المخ والاعصاب مضاعفات كورونا فيروس كورونا طب القصر العيني

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب مهنأ الرئيس السيسي بعيد العمال: هم قاعدة الانطلاق في تغيير الواقع

وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر

المالية : احتياطي النقد الأجنبي تجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢١

القاهرة تسجل 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال إفشائهم بيانات المستخدمين

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

عيد العمال وشم النسيم.. القوى العاملة: 3 أيام إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ