تستدعي العناية المركزة فورًا.. مضاعفات فيروس كورونا على الجهاز العصبي للمصاب

مضاعفات كورونا

قال الدكتور عبد العظيم عجاج، أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب طب القصر العيني، إن هناك أعراضاً أو مضاعفات لكورونا خاصة بالجهاز العصبي، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تحدث جلطة فى المخ أو شلل نصفى أو ضعف بالجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم أو صداع شديد نتيجة الفيروس.



وأضاف "عجاج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المُذاع عبر الفضائية المصرية، أن كورونا من الممكن أن تجعل الشخص يشعر بالتوهان بالوعى، أو التهاب بالمخ، سواء التهاب الأغشية الموجودة بالمخ أو سحائي، مثل الصداع أو السخونة والقيء.



وتابع أنه من الممكن أن يحدث التهاب المخ نفسه أو الحبل الشوكي، لافتاً إلى أن التهاب الحبل الشوكي من الممكن أن يخلق شللا نصفيا أو رباعيا، أو نوبات الصرع أو دوخة أو فقدان تذوق حاسة الشم.



وأكد أن مضاعفات كورونا من الممكن أن يأتى بالتهاب حاد بالأعصاب الطرفية، حيث إنه يبدأ بضعف سريع وحاد فى الصفين ثم يصل إلى اليدين، ثم يؤثر على عضلات الوجه والبلع، متابعًا أن كل تلك المضاعفات تتطلب نقل المصاب إلى العناية المركزة.



