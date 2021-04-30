إقامة معارض للملابس المدعمة بـ علوم عين شمس

تعتزم كلية العلوم جامعة عين شمس إقامة معرض للملابس المدعمة لطلاب الكلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالإسكوير الأول بالكلية والأفتتاح الثلاثاء الساعة 10 صباحاً.

وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم لـ صدى البلد، إن الكلية تقوم بدورها في المشاركة المجتمعية التي تتبناها كليات جامعة عين شمس المختلفة تجاه المنتسبين للجامعة العريقة.

وأضاف أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث لم يسمح لأحد بالتواجد في المعرض بدون ارتداء الكمامة، وضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي.

افتتاح سوق الخير



جدير بالذكر أن الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة افتتح سوق الخير بكلية التجارة جامعة عين شمس الإثنين الماضي.